La Universidad Rey Juan Carlos (URJC) ha solicitado este lunes 17 de diciembre cuatro años de cárcel para la ex presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por la presunta comisión de un delito de falsificación de documento en el 'caso Máster'. En concreto, por la "elaboración fraudulenta del acta de Trabajo Fin de Máster", con el que pretendía simular "la defensa del trabajo ante un tribunal".

Además de a Cifuentes, se pide la misma pena para el catedrático y ex director del máster de Derecho Autonómico Enrique Álvarez Conde ; para la profesora de la Rey Juan Carlos Cecilia Rosado ; y para la ex asesora de la Consejería de Educación María Teresa Feito , según consta en el escrito de acusación de la universidad.

La universidad, que ejerce de acusación particular en la causa investigada por la jueza Carmen Rodríguez Medel, expone: "procede imponer a cada uno de los acusados, de conformidad con lo prevenido en el artículo 390 del Código Penal, una pena de cuatro años de prisión , multa de veinticuatro meses con una cuota diaria de 6 euros con responsabilidad personal subsidiaria caso de impago e inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo por el mismo tiempo, así como inhabilitación especial por el tiempo de seis años para ejercer cualquier empleo o cargo".

Relato de los hechos

"Teresa anunció represalias en caso de que no se colaborara en la ocultación de las irregularidades. La acusada Cristina Cifuentes efectuó exhibición pública del acta falsificada a sabiendas de que en la misma, constaba la composición de un tribunal y la realización de la defensa del máster el 2 de julio de 2.012 y de que dicho tribunal no fue conformado y la defensa por tanto, no fue ", concluye el relato.