El lavavajillas es uno de los electrodomésticos que más tiempo (y agua) nos ahorran a diario. Pero todo tiene su aquel. Si bien es maravilloso para lavar los platos de la comida o la taza del desayuno, hay utensilios como son las sartenes que es mejor limpiar a mano para alargar su eficacia y tiempo de vida. ¿Qué otros objetos no deberías meter en el lavavajillas?

Utensilios de madera

Las espátulas, el mortero, el rodillo… Cualquier objeto que utilices en la cocina de madera es mejor siempre lavarlo a mano y secarlos cuanto antes. Como habrás notado si alguna vez has dejado secando mucho rato o has metido en el lavavajillas algún utensilio de este material, la madera y el agua no se llevan muy bien (tampoco en el caso del bambú). Se puede astillar y ser un riesgo para nuestra salud si un trozo de madera se nos clava en la boca después de pasar por nuestro plato.