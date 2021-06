El doctor César Carballo, médico de urgencias en la Comunidad de Madrid, ha explicado en El Programa de Ana Rosa, que vacunar a la selección española de futbol ahora n o garantizar que no se vayan a contagiar de covid durante la Eurocopa . No hay días suficientes para garantizar la inmunidad de los jugadores.

Para Carballo no tiene mucho sentido vacunar a los jugadores de la Selección antes que a pacientes de riesgo que aún están sin inmunizar. "Hay muchísima gente esperando la vacunación y gente vulnerable, vacunar a los futbolistas no es el mejor ejemplo que podemos dar, se ve que hay ciertos privilegiados frente a un paciente de riesgo de 20 años, que yo creo que se debería vacunar antes", ha dicho en El Programa de Ana Rosa .

El médico de urgencias explica que vacunar ahora a los jugadores de la Selección española de fútbol no garantiza que lleguen inmunizados a la Eurocopa. "Desde luego no, van a tardar unas semanas en estar inmunizados, no les va a eximir de poderse infectar como una persona normal en una o dos semanas", ha sentenciado.