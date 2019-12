Valeria sobre su madre: "Es una ridícula, solo he visto a mi madre pegar a mi padre y va de pobrecita"

Valeria, hermana de Diana Quer, se ha convertido hoy en noticia por partida doble. Primero por enseñar en las redes unas lesiones que atribuía a su ex . Cuando parecía que iba a denunciar, de hecho, animaba a otras jóvenes a hacerlo ha decidido no hacerlo y ha pedido que no se la juzgue porque su vida ya es bastante dura y complicada. Y ha aprovechado la circunstancia para contestar a su madre en el programa Ya es Mediodía . Y lo ha hecho de forma muy dura. Es una ridícula, solo he visto a mi madre pegar a mi padre y va de pobrecita". Y ha atacado que con 6.000 euros de paga al mes no tenía para calefacción. Mi madre es su exmujer y no es una maltratada.

Valeria también ha hecho referencia a las imágenes publicadas en su Instagram en la que alertaba de los daños sufridos presuntamente por parte de su exnovio. "Hice una alerta de lo que yo he sufrido. No es una paliza. Son daños de diferentes días y meses. No puedo denunciar porque he tenido buen trato con él. No me sale del corazón, no quiero hacer daño a la familia".