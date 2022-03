Valeria Quer: "He vuelto a nacer después de morir en vida"

Allí Valeria hablaba para Fearless sobre un caso que conmocionó a España entera y que marcará, como no puede ser de otra forma, su vida para siempre. "Lo de mi hermana no lo he superado. Eso es un trauma entre algunos más que tengo y un miedo. Esas espinitas las guardo para tratarlas cuando crea que esté preparada", explica. Valeria ha hablado de sus problemas en este tiempo, sus trastornos alimenticios, sus tatuajes como método de autolesión y castigo que ahora se va borrando uno a uno, sus miedos... pero aparece ahora como un Áve Fénix, renovada, libre y con ganas de vivir.