Valladolid se puso la mascarilla: crónica de un susto por coronavirus

“Todo comenzó antes de las 20 horas” en el Pub Italia –Consulado llamado con anterioridad– cuando la Junta de Castilla y León activó el protocolo de coronavirus por un posible caso en un bar de la Calle Italia, en Valladolid. “El follón que se ha montado nos ha llamado mucho la atención. Yo me he enterado porque conozco a la chica. Es la mejor persona que te puedas encontrar. No la he llamado aún debido a todo el revuelo, pero tenemos amistad”, señala una vecina de la mujer implicada, cuya identidad no ha trascendido, pero que tendría una edad comprendida entre los 45 y los 55 años.