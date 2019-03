Se entrega el joven implicado en el asesinato de Paco en Vallecas en una comisaría de Hortaleza

El joven implicado en else ha entregado en una comisaría de La presión vecinal era tal que no ha podido resistir más. Paco, un hombre de 64 años, falleció mientras paseaba a sus perros por una cuchillada mortal realizada presuntamente por un miembro de la familia deLa presión en el barrio desde entonces contra este clan gitano se hizo insoportable. Y el joven no ha tenido otra que entregarse después de estar en busca y captura desde mediados de marzo. Acompañado de su abogado, el joven se ha entregado.