Vandalizan en Solana del Pino unas pinturas rupestres de 7.000 años de antigüedad pintando encima una bandera de España

El suceso tuvo lugar el pasado fin de semana, y no es la primera vez que el Peñón del Muerto era víctima de actos vandálicos ya que hace aproximadamente quince años las pinturas rupestres que allí se localizaban fueron arrancadas con algún tipo de maquinaria y se las llevaron.

Al respecto de quiénes han podido ser los autores de estas pintadas, Josefa Poyatos (PSOE) ha asegurado que "en el pueblo --de 300 habitantes-- nos conocemos todos", pero "no podemos acusar a nadie". "Como pensar, podemos pensar que ha sido gente que no es afín a nuestras ideas, pero nosotros no podemos echarle la culpa a nadie", ha señalado.