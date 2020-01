Vanessa, la mujer de Kobe Bryant, devastada, promete seguir adelante por sus tres hijas y ser fuerte

La realidad es que Kobe sufrió un antes y un después de ser padre. "Ser padre es lo que más me enorgullece en este mundo. Es mi mayor logro. He aprendido mucho, pero quizás lo más profundo ha sido el amor feroz e incondicional que sientes por tus hijos cuando te conviertes en padre. Tengo la suerte de haber tenido esa experiencia cuatro veces y no hay nada más poderoso en este mundo ", destaca People. Antes de ello, Tracy McGrady, jugador de la NBA durante 15 temporada, reconocía en una entrevista a la ESPN recordando a su amigo que "antes quería morir joven para ser una leyenda inmortal, pero todo cambió cuando se convirtió en padre". De hecho reconocía que viajaba cada vez más en hellicóptero para aprovechar el tiempo y no sufrir los atascos de Los Ángeles. Kobe, pese a las dificultades, también logró triunfar con su familia. Y logró formar una numerosa. Gianna, de 13 años, que murió junto a él, Natalia, de 17 años, Bianka, de tres años, y Capri, de siete meses. Vanessa promete resistir por ellas.