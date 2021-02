Son gente sin demasiados recursos, que pagan un alquiler mensual de 460 euros aproximadamente. Así que irse a otra casa del alquiler privado no entra dentro de sus posibilidades.

Toñi, que lleva allí 10 años, nos cuenta que en su casa son cuatro personas -dos adultos y dos menores- y solo entra un sueldo. A ella aún no la han avisado para que deje la vivienda de Torrent pero asegura que no tiene más opciones. Hay personas muy mayores, solas e incluso en silla de ruedas que ya han sido notificadas. “Mi vecina de arriba está buscando una residencia de mayores para ella pero tienen un hijo dependiente con el que no sabe qué hacer”.