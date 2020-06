Los vecinos de Nuñez de Balboa se manifiestan contra Sánchez: "43.356 muertos. Gobierno dimisión"

Vox podría pedir más dimisiones en la Consejería de Políticas Sociales tras la comisión de investigación de la Asamblea

La portavoz de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha afirmado este sábado que después de la comisión de investigación sobre la repercusión de la pandemia del coronavirus en las residencias de ancianos y sacar sus conclusiones podrían pedir la dimisión "no de uno, sino de varios" miembros de la Consejería de Políticas Sociales porque "por delante de todo están la dignidad de nuestros mayores".

"No queremos estar en el Congreso con los cachorros de ETA ni con quienes se permiten ser socios de Bildu"

En esa manifestación a las puertas del Congreso , Rocío Monasterio junto a otros diputados nacionales y autonómicos de su partido, han acompañado este mañana a víctimas de ETA a las puertas y no dentro porque "no quieren estar con el partido que representa a los cachorros de ETA ni con quienes se permiten ser socios de Bildu".

De esta forma, han asistido al homenaje y lectura del manifiesto de la Asociación Víctimas del Terrorismo realizado en la plaza de las Cortes, fuera del Congreso de los Diputados, donde se celebraba un acto institucional con el mismo fin que, a juicio de Vox, es "un hipócrita homenaje" en el que no han querido asistir por segundo año consecutivo.

"Hoy Vox está para acompañar a las víctimas del terrorismo, como ha hecho siempre. No queremos estar en el Congreso, con el partido que representa a los cachorros de ETA, a los que utilizan ni legitiman la violencia. No hemos querido estar en el Congreso con aquellos que se permiten ser socios de Bildu. Por eso una vez más reivindicamos que lo que hay que estar es con las víctimas, acompañarles con su lucha por la memoria, dignidad y justicia. No se puede acompañar a las víctimas y a la vez estar pactando con sus verdugos", ha sentenciado Monasterio.