A la venta en Wallapop la Colonia de Santa Eulalia por 90 millones de euros

Las viviendas no están en condiciones de ser habitadas

Ante la alerta surgida en el pueblo, la alcaldesa de Sax, Laura Estevan, ha querido precisar que las viviendas ubicadas en el complejo no están en condiciones de ser habitadas.



Reconoce que hace "tres meses y medio" se iniciaron negociaciones con la familia propietaria, para de la mano de la Conselleria, Ministerio y Diputación de Alicante, "buscar opciones para su protección" ante un BIC sobre el que las administraciones públicas tienen "responsabilidad". "No es una solución fácil y no es una solución que se pueda tomar de hoy para mañana", ha seguido.



"Estamos buscando las opciones para su puesta en valor porque es un patrimonio de todos los sajeños", ha sostenido la alcaldesa de Sax sobre la parte de la Colonia que está dentro de su término municipal. El resto está en suelo de Villena.



Laura Estevan ha expuesto que el coste de la Colonia es "muy elevado" para las arcas municipales y, de ahí, la necesidad de la participación de otras administraciones en las negociaciones con la familia propietaria.



Sobre la cantidad que se pide por el complejo, Estevan ha comentado: "No sé por qué han establecido ese valor; son bienes que están muy deteriorados y tiene que haber una valoración pericial de personas que conozcan y expertos en el tema", y ha agregado: "Y este no es el caso. Alguna de las personas implicadas ha hecho su propia valoración, pero creo que no es muy real esa valoración".



Estevan ha opinado que se ha buscado "aprovechar el tirón y la expectación" que se ha generado en los últimos tiempos sobre la colonia.