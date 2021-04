Verónica denunció a su expareja tras recibir una brutal paliza: no entiende que siga libre y amenazándola

Es importantísimo que cada vez más mujeres se animen, y se atrevan, a denunciar los casos de violencia de género (016 es el teléfono de atención a las víctimas y no deja rastro). Hay casos tan difíciles de entender como el de Verónica , una mujer que denunció a su expareja hace dos años . Entonces, fue condenado por malos tratos, y se le impusieron medidas de alejamiento . Pero, en todo este tiempo, a pesar de las reiteradas denuncias, las ha quebrantado hasta ocho veces.

La primera vez que Informativos Telecinco conoció el caso de Verónica, ella enseñó estas fotos con su cara desfigurada tras la paliza que le dio su expareja . "Yo no veía nada. Estaba toda ensangrentada y no veía nada", recuerda.

La mujer denunció a su agresor, que fue condenado en 2019 a pagarle 15 000 euros por las lesiones y a alejarse de ella. Pero, dos años después, sigue teniendo miedo. Su expareja ha quebrantado ocho veces la orden de alejamiento. "Sales a la calle, tienes que mirar a la izquierda y a la derecha, fijarte en los coches y con tu dispositivo siempre encima", relata, y aún así "él siempre me ha localizado; de hecho, él sabe donde estoy".

Verónica no entiende por qué el juzgado no actúa y por qué mientras él hace su vida ella debe seguir atada a un aparato: una doble condena para muchas víctimas de violencia de género. “Un dispositivo que ya lo llevo cuatro años, ¿qué pasará cuando no haya orden?", se pregunta.