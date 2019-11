“Vete a fregar”: los comentarios desde las gradas que tuvo que soportar una árbitra

Jóvenes de entre 16 y 19 años, de la categoría juvenil, se enfrentaban en el campo de La Herrería . Unos formaban parte de la Unión Deportiva de San Lorenzo de El Escorial , y otros del CUC de Collado Villalba . Padres y madres, seguidores del equipo local, se pusieron a insultar a la árbitra , Alexandra García, de 18 años. Comentarios como “retrasada, sinvergüenza, eres una mierda, vete a casa o vete a fregar” tuvo que aguantar la madre de la chica, que solo estaba haciendo su trabajo. La joven no escuchó nada, pero su madre, con impotencia, se dirigió a esas personas para pedirles que dejaran de faltarle el respeto a su hija. La respuesta que recibió fue más insultos y descalificaciones, hasta el punto de invitarla a irse si no le gustaba.

Mercedes Nuño, la madre de la afectada, decidió grabar los insultos hacia su hija y publicar lo sucedido en Twitter para denunciar la actitud de esos padres, que en el momento de los hechos nadie condenó. La reivindicación se hizo viral y mostró, de nuevo, la violencia verbal con tintes machistas que existe en el fútbol. Algunos de los comentarios provienen de mujeres, algo que a Mercedes le da “mucha pena”, porque “si no nos apoyamos entre nosotras…”. Alexandra no se percató, pero asegura que no es la primera vez que sucede, “pasa fin de semana sí, fin de semana también”.