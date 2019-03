La víctima de la manada de Castellón: "Me han arrastrado y me han quitado la ropa, eran muchos"

Tres de los ocho detenidos por su presunta implicación en una agresión sexual a una chica de 14 años durante las fiestas de Castellón de la Plana ya están en diferentes centros de internamiento . La menor ha dicho que fue apartada de sus amigas y llevada a un garaje, donde la violaron. "Me han arrastrado y me han quitado la ropa, eran muchos" , dijo.

Según la denuncia de la víctima, un grupo de chicos la apartó de sus amigas y se la llevó a un garaje, donde presuntamente la agredieron sexualmente. " Me han arrastrado y me han quitado la ropa, eran muchos " declarón inicialmente la joven, de 14 años de edad, según han confirmado fuentes municipales al mismo diario.

Además, en su denuncia expresó la oposición que en todo momento llegó a mostrar ante sus agresores: "Dije que no. Lo dije varias veces, pero no me dejaban. Estaba mareada y no pude hacer nada más".