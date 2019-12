La pregunta de un fiscal de Las Palmas a una mujer que sufrió una violación: "¿llevaba ropa íntima?"

La mujer ha relatado que estaba en la terraza del piso, propiedad del supuesto agresor, fumando cuando se fue a su habitación y el hombre la sorprendió por la espalda, según ha publicado el periódico Las Provincias. "Cuando iba a irme a mi habitación me agarró por detrás. Me decía que me callara, porque iba a despertar al niño, mientras me arrastraba a su dormitorio". "Me tiró en la cama, me dio la vuelta y yo estaba llorando, le pedí que me dejara".