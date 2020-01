Víctor se dirige a quienes difundieron su vídeo sexual: “Estas siendo colaborador de estas bandas mafiosas”

Ha llegado con su esposa en la primera comparecencia tras el escándalo : "yo ahora soy víctima y entiendo cómo se sienten las víctimas de este tipo de delitos", dijo no a la extorsión que le exigía 20.000 euros.

"He decidido no acceder a ese chantaje porque me sentiría que estoy potenciando este tipo de bandas delincuentes, mafiosas, que están detrás"