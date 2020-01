La policía alerta, vuelve la sextorsión: “Le vamos a destrozar la vida si no paga”

“Le hemos grabado cuando realizaba actos íntimos mientras veía a la mujer desnuda. No intente hacer nada. Pague o publicaremos el video a toda su familia y amigos”. “Vamos a destruir tu vida y si no pagas lo vamos a publicar”. Este es el mensaje real que recibió una víctima de sextorsión. Lo grabó con su móvil mientras le estaban amenazando. Acababa de practicar cibersexo con una mujer con la que había “ligado” semanas atrás. Ella le había engatusado hasta el punto de que la tenía agregada en redes junto con sus amigos y familiares. Por eso la amenaza de difusión era seria. Además había mostrado la cara a la cámara mientras se masturbaba . De pronto dejó de ver a la mujer que tenía al otro lado de la pantalla y vio a un hombre de color embozado que le amenazaba con cuchillos, con cortarle el cuello y le decía que pagara con las manos.

Las víctimas caen en la trampa en webs de citas. Las mujeres gancho tienen perfiles falsos y cazan. Estudian a las posibles víctimas y se hacen amigas para pasar luego al cibersexo. Hay de todas las edades y condición. Famosos y no famosos, jueces, policías, da igual la profesión. Mucha gente paga pero la extorsión continúa. Por eso la policía aconseja no pagar nunca. Muchas víctimas acuden al grupo de Redes cuando ya ha pagado varias veces. Y Roberto Fernández, el inspector jefe, nos cuenta que han tenido que retirar muchos videos comprometidos que ya estaban en la red, casi siempre se vuelcan a través de Facebook, YouTube y ahora Instagram. Para evitarlo lo único que pueden hacer es precaución en los contactos. No fiarse de quién te pide nada más conocerte que te quites la ropa, no grabarte el rostro mientras te masturbas, y sobre todo investigar los perfiles porque suelen usar repetidos, fotografías de mujeres que ya están en la red en muchas páginas.