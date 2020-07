Victoria Beckham anuncia que su hijo Brooklyn se casa con la actriz Nicola Peltz: "¡La noticia más emocionante!"

Sin embargo, Victoria Beckham no ha sido la encargada de dar la noticia. Brooklyn Beckham ha sido el primer en confirmar el futuro enlace a través de sus redes sociales. "Hace dos semanas le pedí a mi alma gemela que se casara conmigo y ella dijo que sí. Soy el hombre más afortunado del mundo. Prometo ser el mejor esposo y el mejor papá algún día ❤️ Te amo bebé", escribía en su perfil el hijo de David y Victoria Beckham. Junto al mensaje, Brooklyn Beckham publicaba la fotografía en la que se puede ver a la pareja agarrada.

Por su parte, la actriz Nicola Peltz también ha usado la misma fotografía que su futuro marido y su futura suegra para anunciar a todos sus seguidores el enlace con Brooklyn Beckham. En su caso, la actriz de 'Transformers 4' escribía: "Me has convertido en la chica más afortunada del mundo. No puedo esperar para pasar el resto de mi vida a tu lado. Tu amor es el regalo más preciado. Te quiero mucho bebé y gracias Harper por esta foto".