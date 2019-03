La madre de Julen no sabía de la existencia de pozos abiertos y sin proteger en la finca en la que se disponían a pasar un día con amigos y familiares. Según su testimonio, solo su marido conocía este hecho por lo que aseguró ante el juez que "si yo sé que hay un pozo y que está destapado, soy la primera que cojo a mi hijo y me voy".

