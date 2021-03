El video que han publicado sus padres ahora muestran a Lily junto a dos de sus amigos, jugando despreocupadamente en la parte trasera de la tienda en los momentos previos a la tragedia. Justo después es cuando Michael escuchó los gritos de los niños y salió corriendo a la parte de atrás de la teinda para ver lo ocurrido y se encontró con la desgarradora escena.



"Salí corriendo directamente por la puerta trasera, hacia los inodoros, siguiendo a una amiga de Lily y, desafortunadamente, me encontré con la trágica escena, una rueda de camión había caído sobre mi niña pequeña", cuenta Michael.



Las cámaras de seguridad de la tienda de Michael grabaron a su vecino en la zona empresarial transportando varias ruedas de camión en su furgoneta varios días antes del accidente. Pero la policía y los investigadores de salud y seguridad en el trabajo que investigaron el accidente exoneraron de cualquier responsabilidad al vecino.



Los padres de Lily no se rindieron y consiguieron que las autoridades realizaran una segunda investigación sobre la muerte de Lily, pero en esta ocasión volvieron a dictaminar que no podía procesarse a nadie por la responsabilidad de la muerte de la pequeña. Con la publicación del vídeo, los padres están intentando hacer campaña para volver a abrir el caso y que se haga justicia.