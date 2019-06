"El tumor no tiene cura... este tío va pa' la sepultura", el vídeo de unos residentes del HUCA que indigna a la Red

Los jóvenes bailan por los quirógrafos de Urología, los pasillos y hasta el helipuerto cantando una letra que hace alusión a "las viejas que se mean" "tumores sin cura" "próstatas duras al tacto" etc. Según informa El Comercio, estas expresiones y el uso impropio de las instalaciones del HUCA no gustó en absoluto a la Asociación de Usuarios de la Sanidad.