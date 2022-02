El vídeo de Inazio Nieva en redes se ha hecho viral. “¿Cuántas veces has visto a una persona con discapacidad de fiesta?” es la pregunta que este joven vasco lanza en Internet para invitar a la gente, sobre todo a la gente a reflexionar.

Inazio Nieva asegura en su vídeo que él no ha visto a ninguna persona con discapacidad de fiesta porque “por desgracia en esta sociedad estamos muy lejos de la inclusión real”.

“A mí en varias ocasiones sin ir más lejos me han pasado cosas al volver de fiesta que no son agradables. El alcohol no debe ser un comodín para humillar a otras personas", afirma el joven vasco.