Un vigilante de seguridad de Canarias pide a dos chicos que no tengan muestras de cariño en público

El vigilante se acercó a uno de los jóvenes para recriminarle su actitud cariñosa hacia otro chico, con el que estaba abrazado mientras esperan al autobús. "En la vía pública puedes hacer lo que te dé la gana, pero dentro de un sitio cerrado como éste, tienes que respetar un poco o evitarlo para que no tengas problemas ; aquí dentro, no", se escucha en el vídeo que está circulando por las redes sociales.

Tras esas primeras declaraciones, el vigilante intenta justificarse: "No soy homófobo, ni soy nada", asegura, "Tengo una cuñada que es lesbiana y un cuñado que es del otro lado, mariquita, y a mi me da igual".

El joven no dudó en plantar cara al vigilante: "Yo estoy libre y puedo hacer lo que me dé la gana, si fuera con una tía no pasaba nada, ¿no?", le recrimina.