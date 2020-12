Vigo enciende hoy las luces de Navidad y el alcalde pide a la gente "que no vaya" al acto

El regidor, quien ha subrayado que "la Navidad arranca con Vigo" para "todo el planeta Tierra", ha hecho un llamamiento a los ciudadanos: " Le digo a la ciudad que no vengan a presenciar el encendido . La calle Policarpo Sanz estará cerrada (...), que lo sigan por los medios de comunicación , que habrá tiempo de venir y verlo, y habrá luces en todas partes".

Caballero ha asegurado que la ciudad volverá a tener una "magnífica iluminación ", aunque ha señalado que la campaña navideña no será como la del año pasado, en el que llegaron a pasar junto al gran abeto de luces "cuatro millones de personas, contabilizadas por los teléfonos móviles de los mayores de 18 años".

No obstante, ha defendido que Vigo vivirá unas "grandes Navidades" con el fin de "despertar la ilusión" de los más pequeños , que "lo están pasando muy mal" con la pandemia. "Vamos a alegrarles las fiestas", ha proclamado.

Un encendido sin las medidas de seguridad prometidas

Sin embargo, el Concello todavía no ha adjudicado ni el contrato destinado a instalar cámaras de seguridad en las calles ni el dedicado a reforzar la presencia policial con personal privado a pie de calle. Esos trámites no se completarán hasta los próximos días y, según ha confirmado este martes Abel Caballero, no estarán operativos al menos hasta la próxima semana.