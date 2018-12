Temblorosa y al borde de un ataque de ansiedad la encontró la ambulancia que acudió en auxilió de una joven de 19 años que fue toqueteada por un desconocido que intentó violarla en el portal de su edificio en Balàfia, Lleida. Maria Mas colgó un vídeo en internet contando la terrible experiencia y preguntándose por qué "tengo que salir de casa pensando en que puede haber alguien que me haga daño".

“Me crucé con un hombre que iba con gorro y un buff y cuando fui a abrir la puerta del edificio, me atacó haciéndome tocamientos por todas mis partes. Me puse a temblar y a chillar y pude zafarme del él, que se fue corriendo”, contó la joven agredida al periódico local Segre.

Lo cuenta en un vídeo que grabó tras lo sucedido explicando su sensación y la experiencia en el hospital, donde fue atendida en el que "me trataron bien", admite, pero rechaza que le dijeran que lo ocurrido era "normal". "¿Es normal que haya gente así? ", dice sobre una música de fondo, que acompaña todo su testimonio colgado en la red.

En los casi 10 minutos que dura el vídeo reconoce que las peores secuelas no son las físicas, sino las psicológicas y la sensación de no poder salir a la calle sin miedo. “Lo peor no es el daño físico sino el daño psicológico. Espero que un futuro las mujeres podamos caminar tranquilas por la calle”.