El llamativo tatuaje de uno de los miembros de 'La Manada' de Bilbao, clave para que el grupo fuera identificado

Condena por parte de las instituciones

El Ayuntamiento de la ciudad ha expresado la "máxima condena y su más profunda indignación" sobre lo sucedido, y el alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto , ha expresado su repulsa a los hechos a través de su red social de Twitter, donde ha pedido que no se de ni un pasó atrás contra la violencia machista : "Me siento asqueado por la agresión machista sufrida por una joven en Bilbao. Los detenidos deberán recibir el duro castigo de la Ley y ser repudiados por la sociedad."

Ninguna agresión sin respuesta

Durante el acto se han reproducidos los lemas de las concentraciones llevadas a cabo con motivo de la violación de una joven en Sanfermines a manos de 'La manada' y se han podio volver a oír expresiones como 'No es un caso aislado, se llama patriarcado', 'Aquí estamos, no estás sola', 'Autodefensa feminista', 'Tranquila hermana, aquí está tu manada', 'Con o sin ropa, mi cuerpo no se toca' o 'Que no, que no, que no tenemos miedo'.