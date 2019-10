El violador del ascensor condenado a 96 años de cárcel de los que cumplirá 25

Gallego es un reincidente que reconoce que no puede controlar sus instintos como demuestra se recorrido criminal. De hecho en el juicio ha quedado claro que es un enfermo. Se justificaba señalando que le han negado laque necesita y que pagó a una psicóloga al salir de prisión para intentar superar una "obsesión que no controla". Gallego ha pedido perdón a las victimas "porque les he hecho un daño toda la vida". El violador del ascensor que siguió sus agresiones en La Paz ha reconocido que su vida "Hablo con el corazón en la mano.. Soy victima de mi mismo no soy como las manadas. Pido que me ayuden dentro de prisión".La Policía Nacional detuvo aLos investigadores sabían que estaban persiguiendo a un violador en serie que actuaba de forma similar en las inmediaciones del hospital La Paz. Finalmente le localizaron y comprobaron que se trataba del 'violador del ascensor', que vivía en Segovia con una pareja que desconocía sus delitos.. El pasado mes de julio Gallego intentó suicidarse en la cárcel de Herrera de la Mancha (Ciudad Real), en la que se encuentra recluido, donde fue encontrado con signos de sobredosis.