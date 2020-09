El acusado de dos agresiones sexuales en Mallorca considera que “no vale la pena violar por 20 euros que cuesta media hora con una prostituta”

Con una de las víctimas, ocurrió tras negarse a pagarle el servicio por adelantado. “Me pegó, me agarró por el cuello y después de arrancarme la ropa me hizo todo lo que quiso”, dijo. La otra mujer se negó a mantener relaciones sexuales con él al ver que la llevaba a un sitio que no habían acordado. Fue entonces cuando “me sujetó del pelo y me dio una paliza. Estuvo dos horas haciéndome lo que quiso mientras yo lloraba”.