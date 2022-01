El presunto violador en serie de Gipuzkoa confiesa la agresión sexual a una mujer de Beasain en 2019

El presunto violador en serie de Gipuzkoa , que se enfrenta desde este lunes a su primer juicio por una agresión sexual que ha admitido haber cometido en Beasain en 2019 . Las pruebas reunidas contra G.G.C. no le han permitido negarlo, aunque se ha justificado diciendo que en esa época se drogaba y bebía mucho por lo que no recuerda.

El hombre, de origen rumano, que hoy se ha sentado en el banquillo, ha confesado ser el autor de esta agresión sexual cometida, aunque ha asegurado que no recuerda los hechos. "No puedo negarlo, lo reconozco. Sí, lo confieso, aunque no me acuerdo, pero confieso. No puedo engañar a la justicia ni a los exámenes", ha declarado.