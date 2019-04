Piden 20 años de cárcel para el hombre presuntamente mató y metió en una maleta a su pareja fingiendo que habían roto

La vista oral ha comenzado este martes en la Audiencia Provincial con la lectura de las cuestiones previas de las partes personadas en la que la representante legal del acusado ha señalado que no se trata de un asesinato sino de un homicidio alegando que el día de los hechos su defendido actuó a raíz de un "arrebato" y con una "enajenación mental parcial" .

La representante legal de A.M.G.G. se ha dirigido al jurado popular para indicarles que el día de los hechos su representado no actúo de manera sorpresiva y con alevosía sino que la muerte de la víctima, R.L.B., se produjo "tras una riña progresiva" ante "la situación angustiosa" que vivía el acusado toda vez que su pareja sentimental quería poner fin a la relación tras conocer a un hombre por Internet y ante la circunstancia de que su defendido "era el que se encargaba" de los cuidados de la hija en común. En esa línea, ha señalado que "no es casual" que la menor viva con su tía paterna en lugar de con la familia materna.

De otro lado, la Fiscalía en su lectura de cuestiones previas ha indicado que los hechos que se van a enjuiciar son constitutivo de un delito de asesinato al entender que el acusado tenía premeditado matar a su pareja y que fue consciente y estaba en pleno uso de sus facultades mentales en todo momento. Además, el Ministerio Público ha recalcado que el acusado actúo de forma sorpresiva y que tras la muerte de R.L.B. siguió con su vida "con total calma" y "haciendo creer" que su pareja le había abandonado y que no mostró arrepentimiento "hasta que vio que era el único sospechoso de la desaparición de su pareja".

Acusación particular

Por otra parte, la acusación particular, ejercida por la Junta de Andalucía y los padres y hermanos de la fallecida, han subrayado que el acusado es autor de un delito de asesinato al actuar "de manera premeditada" por "celos" ya que "no era capaz de asimilar una vida sin su pareja así como compartir la custodia de su hija" .

Igualmente, han señalado que A.M.G.G. actúo con alevosía al atacar "por la espalda" con el único propósito de "anular cualquier defensa por parte de la víctima" por lo que a raíz de esta situación, unida al agravante de parentesco, consideran que se debe pedir la pena máxima para un delito de asesinato que son 25 años de cárcel. Además, solicitan que el acusado abone una indemnización de 90.000 euros para la hija, 60.000 euros para los padres y 20.000 euros para los hermanos, si bien la acusación particular que ejerce la Junta de Andalucía pide una indemnización diferente.

La familia pedirá la custodia de la hija

Los familiares de R.L.B. presentaban chapas con extractos de los autos de la instrucción del caso los cuales no saben a "qué hacen referencia" y quieren que "se investiguen". "Queremos hacer hincapié que se como llamadas telefónicas y huellas en la maleta porque pensamos que si hay más gente implicada debería saberse ", han asegurado.

Relato de los hechos

Según el Ministerio Público, esta decisión "no fue compartida" por el investigado, que "no aceptaba la nueva vida" de la fallecida, "de modo que, conforme iban pasando los días, iba sintiendo mayores celos y no se resignaba a dar por terminada la relación y separarse en consecuencia de su hija".