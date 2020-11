"Vendrá a buscarme": el maltratador de Silvia rompió 14 pulseras telemáticas y saldrá de prisión en febrero

165 llamadas desde la cárcel

Al salir de la cárcel, el hombre estuvo en libertad dos años que "fueron un martirio", ha dicho Silvia, ya que el agresor rompió 14 pulseras telemáticas , continuó haciendo llamadas de teléfono e incluso le llegó "a amenazar de muerte". "Me ha dicho que, si no soy para él, no soy para nadie", ha relatado.

Una nueva condena de dos años le ha mantenido de nuevo alejado de la víctima, pero su fecha de salida definitiva de prisión es el 21 de febrero . Y en ese momento "yo sé que vendrá", ha destacado Silvia, que ha asegurado que teme por su vida. "En lo que pienso más es en mis hijos, en qué va a ser de ellos si a mí me pasa algo. No estoy tranquila", ha explicado.

Silvia ha señalado que "vivir así es como vivir un infierno, es que no tengo vida, no tengo nada". Su único punto fuerte para sentirse más segura y protegida es su perra Sugui: "Es la única que me da tranquilidad, con la que puedo salir a trabajar, puedo llevar una vida normal y poder estar como una chica normal, vivir, que es lo único que pido, vivir, no pido nada más".