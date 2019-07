La viuda negra del bidón, una mentirosa compulsiva que cazaba hombres

Siria María Quevedo es según la fiscal una mentirosa compulsiva y una embaucadora además de presunta asesina . Se inventaba vidas para cazar a los hombres. Cuando conoció a Daniel la primera mentira fue decirle que era policía, la segunda que su hijo, fruto de una relación anterior, era su sobrino. La familia de Daniel pensaba que era muy fantasiosa pero llegaron a creerla. Cuando la relación con Daniel empezó a resentirse, ella lo retuvo con falsos embarazos . No fue uno, fueron varios. La exmujer de Daniel, con la que él mantenía una relación muy estrecha, ha explicado en el juicio que Dani ya no quería a Sira y que cada vez que se planteaba dejarla, ella fingía que estaba embarazada .

Siria, la 'asesina del bidón', lo tenía todo planeado

La última mentira la llevó hasta el final. Sira no fingió un abortó. Llevaba gemelos y Daniel tenía miedo de que no le dejara ver a los niños si la abandonaba. Cuando llegó la hora del supuesto parto, lo mató, según ella dice de un mal golpe tras una discusión, según la autopsia tenía cuchilladas por el cuerpo. Sira tenía todo planeado. Había comprado el bidón donde esconder el cuerpo. Aunque ella dijo que lo compró el mismo día del crimen, en el juicio está quedando al descubierto que pudo matarlo después. La data de la muerte es muy complicada por el estado de descomposición. Tuvo el cuerpo metido en el bidón durante meses, hasta que le llegó la orden de desahucio y tuvo que volver a al piso de La Palmas para sacar el cadáver con el bidón. Pero ante de eso, nada más matarlo, escribió a la familia de Daniel para explicarles que el parto había sido complicado y los niños no venían bien. Se marchaban a Madrid por cuestiones médicas, anunció. La madre de Daniel buscó en los hospitales, porque en algún sitio tenía que haber parido, pero nunca la encontró. Desde su escondite, Sira buscó la manera de que la familia la introdujera en el chat familiar, haciéndose pasar por Daniel. Nadie había logrado contactar con él desde el supuesto parto. Intentaban llamarle pero ella desde otro teléfono les decía que estaba muy liado en Madrid. Y les mandaba fotografías de internet de niños e incluso, nadie sabe cómo, de ella dándoles el pecho, y fotografías retocadas de Daniel. Todo era falso.