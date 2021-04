Según este medio especializado, "el Gobierno regional trata con ello de hacer frente al problema que supone la ocupación no consentida de vivienda cuando a consecuencia de ella su titular se ve privado de su residencia habitual y carece de otra solución habitacional . El objetivo de la norma es facilitar una solución de alojamiento a estas personas mientras dure la ocupación, en aplicación de la posibilidad prevista por el referido artículo 18.1 c) del Decreto 52/2016, de 31 de mayo" .

La medida no se aplicará de forma automática sino que hay una serie de requisitos para poder beneficiarse de la iniciativa. Según el citado decreto, la vivienda okupada deberá ser la residencia habitual, la okupación deberá ser denunciada o los okupas han de ser personas ajenas y no consentidas, además de no disponer de un título que justifique la posesión del bien.