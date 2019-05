Sí, vivimos pegados a la tele: pasamos 167 días al año mirando pantallas

Pasamos 11 horas durante un día laboral

Los menores de edad pasan casi tres horas mirando la pantalla

A pesar de estos síntomas, el 70 por ciento no se toma un descanso pautado cada media hora, el 60 por ciento reconoce que no procura parpadear de modo consciente con frecuencia, el 41 por ciento no tiene en cuenta la postura y la distancia con el dispositivo, y el 31 por ciento no se asegura de con la luz apropiada ni ajusta el brillo y contraste de la pantalla.