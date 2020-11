Un taxista jubilado de 80 años colabora con una familia que vive en la calle a montar un bar: "Ayuda a todo el mundo"

“Ahora estamos pagando todo nosotros, pero no se gana, porque con el coronavirus solo se saca para pagar”, lamenta Joaquina sentada en una de las mesas del bar, que lleva tres meses abierto en el barrio de Zarzaquemada de Leganés y en el que su hijo Alejandro recibe a los proveedores y ofrece aperitivos de tortilla a los clientes que van llegando para tomar el aperitivo.

“Matías ayuda a gente que no tiene papeles, que tiene una profesión y no encuentra trabajo… ayuda a todo el mundo . Ahora está ayudando a otra pareja a abrir otro bar”, comenta Antonio, que se enfrenta junto con Joaquina a un nuevo reto, el de encontrar una vivienda.

“Tenemos el dinero para el alquiler y para la fianza, pero me piden un aval y no lo tenemos, porque mi hijo es autónomo y no llega a un año”, dice entre lágrimas Joaquina, que ha reclamado ayuda a los Servicios Sociales de Leganés.