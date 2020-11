Vivir con un perro y comprar con entrega a domicilio disparan las posibilidades de contagio de covid-19

Los autores advierten de la necesidad de que los dueños de perros extremen las medidas de higiene de estos animales, ya que no está claro aún si sus dueños se contagiaron porque el animal ejerce como hospedador del virus (y se lo transmite) o por haberlo sacado a pasear. "Desde el punto de vista científico, no tiene justificación que los parques infantiles permaneciesen cerrados para prevenir contagios y no lo estuviesen los parques para perros, donde existen multitud de objetos que pueden actuar como vehículos del SARS-CoV-2", indicaron. Sin embargo, tener gatos u otros tipos de mascotas no tuvo un efecto significativo en la prevalencia de la enfermedad.