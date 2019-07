Acusan a Vueling de no dejar embarcar a una pasajera por su vestimenta

Hoy la maravillosa compañía @vueling le ha prohibido el embarque a mi hermana simplemente por llevar un body escotado. Varias personas le han dejado ropa para que se “tapase” y aun así no la han dejado subir. pic.twitter.com/wxiYguA4qt

“No me aceptan en el vuelo por llevar un body”, asegura la joven en el vídeo colgado en la mencionada red social. “Me parece muy fuerte, pero qué hace esta tía, ¿cómo no va a poder volar si no molesta a nadie”, afirma otra de sus amigas. Finalmente, según explica su hermana, embarcó gracias a que varias personas le dejaron ropa.