Willy Bárcenas explica porqué dijo "ni una puta mascarilla" en su concierto en Marbella: "Lo hago como un reproche"

El concierto del grupo Taburete en el Festival Starlite de Marbella se ha convertido en lo más sonado en las redes sociales. Enseguida comenzaron las críticas , por sobrepasar el aforo, no guardar la distancia de seguridad y por no llevar mascarillas. También, rápidamente la organización lo desmintió asegurando "que al ser una imagen plana puede dar una impresión errónea". Además, aseguraban que había exactamente 1398 personas, por debajo del aforo permitido que es de 1500 personas . Por ello, enviaron fotografías y vídeos para demostrar que se cumplió todo el protocolo.

Aún así, la polémica no ha cesado. Sobre todo, por una frase del cantante en la que en pleno concierto gritó: “¡Ni una puta mascarilla!”. Por eso, Willy Bárcenas, cantante de la banda, ha grabado un vídeo para explicarlo: “Lo hago más bien como un reproche o un comentario de que no estoy viendo las mascarillas. No alentando a la gente que se quite las mascarillas”. Además, ha reiterado que no había mala intención en este gesto: “Si alguien se ha sentido ofendido por esa frase que dije, pido disculpas”. Aunque por ahora, en las redes el ruido no se apaga.