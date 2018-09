Willy Toledo se defiende ante el juez diciendo que es un sátiro

"He decidido no comparecer voluntariamente a declarar en calidad de investigado, por cuanto no he cometido delito alguno, y me he limitado a ejercer la libertad de expresión, realizando la sana crítica política, con un evidente sentido satírico, lo que se aprecia con la simple lectura de los textos en el contexto en que son realizados, sin que sea necesario para ello que se me someta a interrogatorio alguno", subraya Toledo en la carta.