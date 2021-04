Wina, del centro de menores al sueño de ser como Reyes, la jueza que la condenó

La de Wina historia de superación y reinserción en todos los sentidos. Una niña muy complicada desde los catorce años a la que su propia madre tuvo que denunciar. Ya no podía con ella, con su violencia. Wina oía constantemente una cosa, que era mala , porque la calle era su hábitat y las malas compañías su constante. Pero la vida le puso en el camino un ángel de la guarda de nombre Reyes hace trece años. Un ángel que al principio Wina odió con fuerza, no en vano, la condenó.

"Mi madre me denuncia y tengo un juicio", Reyes reconoce que la joven no tenía referentes y estaba perdida. "Primero fueron peleas y luego delitos contra el patrimonio. Con 14 años la jueza la condenó a un año en un centro de menores. Había que reconducir su complicada historia. Acabada la condena las cosas no mejoran, Queda camino para Wina se de cuenta de que por donde va acabará mal. Las malas compañías siguen ahí. Se escapa, de nuevo malas decisiones.