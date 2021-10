A sus 29 años, Yalancia Rosario es madre de nueve hijos (uno de ellos falleció) y está embarazada del décimo. Esta joven estadounidense de Dallas, Texas, planea junto a su marido tener al menos uno más. "Siempre quise una gran familia de 10 porque crecí como el mayor de siete y quería tener mi propia gran familia para crear recuerdos", ha aseguradp a The Sun, su marido, Michael Rosario.

La vida familiar de la gran familia es seguida de cerca por más de 250 mil fans en TikTok e Instagram, donde la mujer sube videos y fotos sobre su día a día, aunque no siempre recibe comentarios positivos en las redes. "Me controlan y me acusan de recibir beneficios", asegura.