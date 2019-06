Un zapato con GPS para encontrar a mayores desaparecidos

Desde Wish Hills, la compañía japonesa que ha creado el calzado, explican el por qué de este invento y por qué decidieron fabricar zapatos y no otro tipo de objeto: "Tenemos experiencia en la búsqueda de enfermos con demencia perdidos, y sabemos que este tipo de personas no utilizan teléfonos móviles, colgantes ni relojes, pero sí zapatos. Por eso decidimos crear unos con sistema de localización GPS"