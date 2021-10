Zayn Malik, ex de One Direction, niega haber pegado a la madre de su mujer, Gigi Hadid: la pareja puede haber roto

La imagen de una relación en constante “luna de miel” entre la modelo Gigi Hadid y un exintegrante de One Direction, Zayn Malik , parece haberse roto después que la madre de Hadid acusara a Malik de haberla golpeado la semana pasada. Además, de acuerdo con el portal TMZ, Yolanda Hadid no descarta presentar cargos policiales por el incidente. La pareja podría haber roto como consecuencia de estos hechos, según People.

"Como todos sabéis, siempre he tratado de mantener mi vida privada, y deseo mucho crear un espacio privado y seguro para que mi hija crezca. Un lugar donde los asuntos privados de la familia no se lanzan al escenario mundial para que todos puedan opinar. En un esfuerzo por proteger ese espacio para ella, acepté no hablar de una discusión que tuve con un familiar de mi pareja, quien entró a nuestra casa mientras mi pareja estaba fuera desde hacía varias semanas. Esto era y debe ser un asunto privado, pero parece que por ahora hay división y, a pesar de mis esfuerzos por tener un ambiente familiar pacífico que me permita compartir la crianza de mi hija de la manera que se merece, esto se ha 'filtrado' a la prensa", ha declarado el cantante en Twitter.