Expertos y profesionales analizan las claves del futuro de la publicidad en FOA 2018, con 33 ponentes

Más de 1.000 personas se dieron cita el pasado martes, 13 de marzo, en el Espacio MEEU de Madrid para celebrar una nueva edición de The Future of Advertising (FOA), una cita organizada por MarketingDirecto.com junto a beon. Worldwide. Un año más, el evento sirvió para responder a la pregunta de hacia dónde se dirige el futuro de la publicidad.

El evento arrancó con la participación del exdirector de la Asociación Española de Anunciantes (AEA) y 'filósofo del marketing', Juan Ramón Plana, que ahondando en el significado de la letra 'c', determinó con ayuda del público que la palabra con esta letra que mejor identifica a FOA es conexión.

El director general de PHD, Oscar Dorda, destacó que los datos se han convertido en una poderosa herramienta para hacer posible la comunicación 'one to one', que ha considerado una ventaja competitiva para agencias y marcas. Por su parte, el IMC & Media Strategy Management en Ferrero Iberia, Franco Martino, lamentó la incoherencia de las inversiones de los anunciantes, la escasez de atención o la falta de acción de los agentes del sector, y defendió una notoriedad "relevante" a través de la comunicación de marketing integrada con los nuevos KPIs de relevancia, 'engagement' y ruido social.