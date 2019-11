Alerta sobre el bulo que afirma que el logo de Whatsapp será azul

Una vez más, un bulo circula entre los usuarios de Whatsapp y la Guardia Civil ya ha informado de sus existencia. Lo ha hecho a través de Twitter: "Y otra vez llega el bulo de que habrá que pagar por el Whatsapp, pero si reenvías el mensaje se volverá azul y te saldrá gratis y blablabla...(eso sí que es cansinismo nivel mítico). ¡Que no! ¡Que @WhatsApp es verde!... (como nosotros). No piques, no reenvíes".