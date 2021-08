Adiós a los fleets de Twitter: las 'historias' desaparecen de la red social

Desde hace unas horas los 'fleets' de Twitter, el contenido efímero de la red social también conocido como 'historias' en otras redes como Instagram, ya no están disponibles. Este tipo de contenido no ha cumplido con las expectativas y no ha despertado demasiado interés en los usuarios y desaparecen tras apenas 8 meses desde su aparición. Paradójicamente, hoy eran muchos los usuarios que los echaban en falta.