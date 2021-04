Apple presenta el nuevo iPad Pro y el nuevo iMac, que integran el chip Silicon M1

Los nuevos iMac 2021: diseño ultra fino

No pierdas nada con AirTag de Apple

Ya conocíamos la aplicación y la red Find My de Apple, que te permite rastrear dónde se encuentra tu iPhone, iPad o Mac si le has perdido la pista. Pero Apple ha querido dar un salto más allá y que puedas utilizar esta potente red de rastreo con otros objetos que no te apetece perder, como tus llaves de casa, las llaves del coche, tu bolso o tu monedero. Para ello ha presentado los AirTag, pequeños llaveros que puedes colocar en los objetos más preciados y rastrearlos con la red Find My y un dispositivo de Apple, como tu iPhone.