Existen apps específicas para felicitar el nuevo año a través de postales, gis, montajes fotográficos...

Para quienes manejen programas de diseño, las apps clásicas son las que más posibilidades creativas ofrecen

La clave para una felicitación estrella es la personalización, especialmente en tiempos de pandemia

Este 2021 que ahora termina ha sido para muchos españoles un año poco memorable. La pandemia sigue condicionando la inmensa mayoría de las áreas de nuestras vidas y, tras meses como los vividos, cobra más sentido que nunca desear a nuestros seres queridos un 2022 mucho mejor que el año presente. Si este año quieres esmerarte un poco más en tus felicitaciones, especialmente con tantas personas aisladas en sus domicilios o en sus ciudades debido a la nueva oleada de contagios, te gustará saber que al menos la tecnología está de tu parte. Toma nota de las mejores apps para felicitar el fin de año de forma original, personalizada y emotiva.

Mejores apps para felicitar el fin de año

Desear un feliz año a las personas que nos rodean puede convertirse en una costumbre incómoda y hasta irritante, pero si esto ocurre es probablemente porque olvidamos la importancia de hacerlo con conciencia y de forma personalizada. Los mensajes reenviados, las fórmulas repetitivas... deberían quedar fuera de cualquier felicitación que se precie. Por eso, tal vez sea mejor la calidad que la cantidad: una felicitación personalizada será siempre bien recibida, por muy incrédulo o poco sentimental que sea su receptor.

Para lograrlo, a veces basta con unas pocas palabras, pero también existen otras forma de comunicar lo que sentimos. Por ejemplo, a través de fotos, de montajes, de vídeos... Para facilitar esta tarea existen aplicaciones desarrolladas específicamente para felicitar el nuevo año. Y es que ya sabemos que existen apps para casi todo, y el acto de compartir buenos deseos no es una excepción.

Algunas, como Happy New Year 2021 Cards GIF o Happy New Year 2021 Greetings, te permiten elegir gifs animados y añadir mensajes personalizados que podrás enviar a través de diferentes herramientas: email, WhatsApp y otras apps de mensajería, redes sociales... Claro está, la clave está en elegir un gif que tenga sentido para la persona a la que queremos felicitar.

En el caso de Happy New Year 2021 o Happy New Year Wishes 2021, se trata de apps ideales para quienes no manejen especialmente bien la edición de imágenes: podrás elegir entre su catálogo de postales, disponibles en distintos idiomas (español, francés, italiano, alemán, inglés, ruso...), así como elegir un deseo concreto para esa persona. Aunque la personalización se limita a su catálogo, siempre puedes complementar tu felicitación con un mensaje escrito personalizado.

Más posibilidades te permiten apps como 2021 New Year Photo Frames Greetings Wishes:

en este caso, pondrán a tu disposición marcos para tus imágenes, de forma que puedas darle un toque festivo a esa foto en común que tanto os gusta, o bien usar una foto familiar para enviar a tus seres queridos. Simplemente, elige una imagen entre las que tengas guardadas en tu móvil y edítala con tu marco preferido, Puedes redimensionarla, girarla y añadir efectos, así como agregar texto escrito. Luego, descárgala o envíala a través de tu herramienta preferida. En el caso de Happy New Year Frames & Cards, dispondrás tanto de marcos como de tarjetas de felicitación, efectos, deseos y capas para tus imágenes. También podrás crear collages.

Otra opción que puedes probar es New Year Stickers for WhatsApp: en este caso, tendrás que descargar el pack que desees y añadirlo a WhatsApp para que puedas enviar cada pegatina a quien desees, junto con un mensaje personalizado.

Por último, para quienes cuenten con ciertos conocimientos en materia de diseño o edición de imagen o de vídeo, nada mejor que las apps clásicas para crear postales personalizadas, montajes fotográficos, pequeños vídeos... Se trata de invertir un poco de tiempo extra y usar la imaginación para tener un detalle especial con nuestros seres queridos.