No es la primera vez que una app móvil siembra el pánico entre sus usuarios por desvelarse que, en realidad, se trata de malware que puede robar tus datos e incluso tu dinero. Hace pocos días conocimos un último caso: una aplicación descargable desde Google Play llamada 2FA Authenticator, aparentemente diseñada para ofrecer autenticación de dos factores a las cuentas de usuario, pero cuyo contenido real es un malware bancario llamado Vultur. ¿Qué otros casos existen? ¿Cuáles son las apps que debes eliminar de tu móvil para evitar que te roben datos o dinero?

Si instalas una app de este tipo, deberás desinstalarla y comprobar que todos los datos de la app han sido eliminados del teléfono. Para ello, accede a 'Ajustes' y en 'Aplicaciones instaladas' o similar, elimina aquello que no te suene de nada o que no uses.